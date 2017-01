article

1.6801978

* UPDATE 03.00 uur * VEEN - Voor de tweede keer in een dag tijd werd in Veen een auto in brand gestoken. Deze keer gebeurde dat op de Grotestraat. Een grote groep jongeren stond om het vuur heen.

Wederom autobrand Veen; jongeren bekogelen brandweer

* UPDATE 03.00 uur * VEEN - Voor de tweede keer in een dag tijd werd in Veen een auto in brand gestoken. Deze keer gebeurde dat op de Grotestraat. Een grote groep jongeren stond om het vuur heen.

http://www.bndestem.nl/regio/brabant/wederom-autobrand-veen-jongeren-bekogelen-brandweer-1.6801978

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6801740.1483233793!image/image-6801740.jpg

Veen,Brandweer,Brand

Brabant