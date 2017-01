Wallaby door het ijs gezakt en verdronken in hertenpark Schijndel

SCHIJNDEL – Een wallaby van hertenpark De Beemd in Schijndel is maandagochtend verdronken. ,,Het is een verlies voor het park”, zegt beheerder Toon van Veghel. Het dier kwam waarschijnlijk vast te zitten onder het ijs.

Van Veghel lag ziek op bed toen maandagochtend bij hem thuis werd aangebeld. ,,Er stond een vrouw aan de bel. Zij had rookpauze bij een bedrijf in de buurt en had gezien dat het dier door het ijs was gezakt." Van Veghel is meteen naar het hertenpark gegaan, heeft een waadpak aangetrokken en is het water in gegaan. Ook de brandweer was betrokken bij de hulpactie. ,,We zijn een half uur tot drie kwartier bezig geweest, maar hebben haar niet meer kunnen vinden."



Eilandje

Een wallaby is een soort kleine kangoeroe. Het hertenpark had twee grijze vrouwtjes en één wit mannetje. Volgens Van Veghel was het vrouwtje dat maandagochtend verdronk drachtig. ,,Het is een verlies voor het park", aldus de beheerder.



De wallaby verdronk toen ze van een eilandje in een vijver de oversteek wilde maken. Van Veghel denkt dat het dier de 'normale route' naar het vasteland niet meer terug wist te vinden. ,,Normaal komt alleen het mannetje op het eiland. Nu zaten ook de vrouwtjes daar. Dit vrouwtje heeft de weg over het bruggetje waarschijnlijk niet meer kunnen vinden." Waarschijnlijk is het ijs funest geweest voor het dier. ,,Wallaby's kunnen zwemmen, maar ik denk dat ze onder het ijs is geraakt en is verdronken."



Het dier is nog niet teruggevonden.