Waalwijkse overlever aanslag Brussel: 'Ik laat mijn leven niet leiden door angst'

WAALWIJK - Kinderfysiotherapeute Hanneke van Oudheusden (29) uit Waalwijk overleefde de bomaanslag op het Belgische vliegveld Zaventem. ,,Die desbetreffende dag van de bomaanslag staat op mijn netvlies geschreven."

Samen met haar moeder haalde Van Oudheusden haar vriendin op om richting Brussel te rijden. ,,We waren op de hoogte van het nieuws over Salah Abdeslam (verdachte aanslagen in Parijs), maar hij was al opgepakt dus dachten we dat het gevaar wel geweken zou zijn. Eigenlijk was het vooral heel gezellig, we hadden zin in de vakantie. Mijn moeder heeft ons afgezet, is gelukkig meteen weggegaan en toen gingen wij naar binnen."



,,Eenmaal in de rij om de koffers in te checken, kwam uit het niets ineens een ontzettend harde knal. Meteen daarna kwam er een enorme vuurzee over me heen. Het moment daarna werd ik wakker. Ik lag op mijn buik op de grond onder het puin dat naar beneden was gevallen. Aangezien ik een medisch beroep beoefen, checkte ik eerst of ik mijn tenen kon bewegen. Dat was zo, dus wist ik: ik kan lopend ergens naartoe."

Dromen

,,Ik heb vooral de eerste weken, zeg maar gerust maanden, regelmatig over de bomaanslag gedroomd. Mede door de begeleiding gaat het inmiddels beter. Alleen dan is er afgelopen maandag een aanslag in Berlijn, en dan slaap ik weer slecht en komen de dromen terug. Nu voel ik me goed, maar als je me drie maanden geleden had gesproken, dan had je misschien een ander antwoord gehad. Ik woon bijvoorbeeld om de hoek bij een brandweerkazerne en sirenes blijven voor mij een schrikmoment. Nu komt de periode met vuurwerk eraan. Dat zal voor mij ook niet prettig zijn. Maar ik probeer wat ik kan, want mijn leven laten beïnvloeden, dat gun ik ze niet. De angst mag het nooit winnen."



,,Het is wel een tijd zo geweest dat ik bepaalde dingen heb gelaten. Dat kon ik dan qua prikkels niet aan. Ik was nog angstig en heel alert. Maar nu besef ik me heel goed dat ik op de verkeerde plek en het verkeerde moment was. Inmiddels doe ik dingen als vliegen wel weer. Met angst en verdriet. Maar ik ga wel. Ik laat mijn leven niet leiden door angst."