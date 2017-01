Vijf vragen over winterbanden: is het duur en helpt het echt?

BREDA - Ondanks de vele waarschuwingen vooraf hebben ijzel en sneeuw al vroeg in de ochtend tot diverse ongelukken geleid op de Nederlands snelwegen. Hoogste tijd dus voor vijf vragen (én de daarbij behorende antwoorden) over winterbanden.

1. Helpt dat nou een beetje tegen de gladheid, zo'n setje van die speciale banden?

Dat kun je wel zeggen. Er zijn testresultaten die laten zien dat een auto die op normale banden vijftig kilometer per uur rijdt onder winterse omstandigheden zestig meter nodig heeft om tot stilstand te komen en op winterbanden dertig meter. Dat zorgt niet alleen voor meer comfort maar vooral ook voor meer veiligheid.

2. Hoe komt het dat die banden in de kou zoveel beter presteren dan 'gewone' banden?

De winterband heeft bij koude omstandigheden meer grip dan de normale banden, vooral als het gesneeuwd heeft. Bovendien blijft het rubber bij lagere temperaturen soepeler. Dat zorgt ervoor dat het contact met de weg beter is.

3. Waarom is het gebruik van die banden in de winter niet verplicht als de voordelen zo duidelijk zijn?

Omdat de wetgever het hier aan de automobilist laat om ervoor te kiezen extra kosten te maken om op winterbanden door de winter te komen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld België en Groot-Brittannië. Maar in onder meer Duitsland, Noorwegen en Turkije zijn ze in de winter wel verplicht. En dan is er ook nog een tussenvorm die bijvoorbeeld van kracht is in Frankrijk, Spanje en Italië. Daar zijn winterbanden verplicht in gebieden waar borden staan die aangeven dat het daar op dat moment glad is. Mensen die betrokken raken bij een verkeersongeluk en geen winterbanden hebben die wel verplicht zijn hebben een extra probleem.

4. Is het duur om op winterbanden te rijden?

Ja, dat kost al met al met best wat. Ten eerste is er natuurlijk de aanschaf van vier banden. Maar daar schiet je eigenlijk nog niet zo veel mee op. Want elke keer al je banden van de velgen laten halen om er dan weer andere op te zetten schiet niet op. Al was het alleen maar omdat je daarna ook je wielen moet laten uitlijnen. Dus is het een stuk eenvoudiger om er meteen maar vier velgen bij te nemen. Voor de gemiddelde consument zal het een pittige opgave zijn om voldoende plaats te vinden om vier banden op te slaan op eigen terrein. Dus vaak wordt er opslagruimte gehuurd op de plaats waar ook de bandenwissels uitgevoerd worden. Voor wie geen winterbanden wil kopen is er overigens ook de mogelijkheid om die te huren, bijvoorbeeld voor een kort verblijf in een van de landen waar ze verplicht zijn.

5. Zijn er alternatieven voor winterbanden?

Er zijn spijkerbanden en sneeuwkettingen. Probleem is alleen dat die verboden zijn in Nederland omdat je er het wegdek mee naar de knoppen helpt. En er is de zogenoemde vierseizoenenband. Die is bedoeld om ervoor te zorgen dat je in elk weertype met de juiste band op weg bent zonder de kosten van een extra bandenset en het gehannes met het wisselen en opslaan van banden. De vierseizoenenband is eigenlijk een combinatie van de zomer- en de winterband, zowel voor wat betreft het profiel van de band als het gebruikte rubber. Er is wel een aantal nadelen. Zo slijten ze in de zomer sneller dan zomerbanden, tellen ze niet als winterbanden in de gebieden waar die verplicht zijn en zijn ze vaak ongeschikt voor hoge snelheden.