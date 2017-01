article

TILBURG - Na pretpark Walibi in Biddinghuizen is nu de St. Jozefkerk in Tilburg aan de beurt. Omroep Tilburg ontdekte bij toeval dat een externe producent van Kim Holland opnames voor een pornofilm heeft gemaakt in een biechthokje van de St. Jozefkerk in Tilburg.

Video: St. Jozefkerk Tilburg decor van pornofilm Kim Holland

