VIDEO | Pleun Bierbooms uit Nuenen naar finale The voice of Holland

NUENEN/LIESHOUT - Pleun Bierbooms uit Nuenen heeft het geflikt. De Nuenens-Lieshoutse zangeres zong vrijdagavond de sterren van de hemel en veroverde zo een plek in de finale van het RTL4-programma The voice of Holland. Ze moet het vrijdag 17 februari opnemen tegen Thijs, Isabel en Vinchenzo.

Pleun (18) zong in de vijfde live show het nummer One Last Time van Ariane Grande en later The Voice Within van Christina Aguilera. Ze opende de liveshow eerder al naast superster Bebe Rexha en medekandidaat Isabel Provoost. Volgens haar coach Waylon kon Rexha niet tippen aan de kwaliteiten van de Lieshoutse. Hij vroeg zich af of Nederland klaar is voor ‘een grote ster’ als Pleun. Het publiek vindt van wel en gunt Pleun een stevige plek in de finale op vrijdag 17 februari. Ze was de eerste finalist die bekendgemaakt werd.

Pleuns stem viel al op tijdens de Blind Auditions. Alle vier de coaches draaiden hun stoel voor haar om. Ze koos uiteindelijk voor coach Waylon, die ook als eerste voor haar draaide. ‘Het werd een raar reisje met de meest rare dingen.’

Pleun studeert op dit moment nog marketing- en communicatie in Eindhoven. Ze woont tegenwoordig in Nuenen, waar wordt gedacht over het uitzenden van de finale op een groot scherm.

De finale wordt volgende week vrijdag uitgezonden op RTL4.