Video | Iedereen wil op de foto met de sterren van de film 'Ron Goossens'

TILBURG - De Brabantse première van de film Ron Goossens Low Budget Stuntman is vooral: héél veel foto’s maken. Zestig, zeventig, misschien wel tachtig mensen willen op de foto met de vijf sterren van de film die in Tilburg zijn: hoofdrolspelers Tim Haars, Bo Maerten, Henry van Loon en de regisseurs Steffen Haars en Flip van der Kuil.

‘Drie, twee, een, komt ‘ie! En de volgende graag’. Ze heeft het er maar druk mee, Sabina van de filmmaatschappij Entertainment One. Het is een dag na de première maandagavond in Amsterdam in Tilburg een Brabantse première inderdaad, want de makers en hoofdrolspelers zijn - op de uit Den Haag afkomstige Bo Maerten na- , allemaal opgegroeid in Brabant.

Toch Brabants

Voor de in Maaskantje opgegroeide broers Haars is Brabant het terrein waar ze zich thuis voelen. De hoofdfiguur Ron Goossens uit hun nieuwe film is een uit Zundert afkomstige stuntman waarbij alles misloopt. De film is niet in Brabant opgenomen, maar met de Brabantse taal die wordt gesproken, is het toch een Brabantse film.

„Veel mannen bij de eerste vertoning hier ”, is actrice Bo Maerten opgevallen. „Wel zeventig procent is man.” Mannenfilm of niet, de eerste vertoning in Pathé in Tilburg gisteravond trok veel bezoekers. Met een biertje erbij gaan de harde en soms botte grappen er best in.