VIDEO I Eindhovens tankvliegtuig helpt bij strijd tegen terreurorganisatie IS

EINDHOVEN - Een KDC-10 tankervliegtuig van de Vliegbasis Eindhoven vertrekt dit weekeinde voor een bijdrage aan de strijd tegen terreurorganisatie IS. Dat heeft een zegsman van de vliegbasis vrijdagavond bevestigd.

Het grootste toestel van de luchttransportvloot tankt dan vliegtuigen van coalitiepartners bij die boven Irak en Oost-Syrië opereren om IS te bestrijden. Het toestel vertrekt volgens planning zaterdag met meer dan dertig militairen vanaf Eindhoven naar het Midden-Oosten. De inzet van het tankervliegtuig duurt zo'n zes weken.

Dankzij het bijtanken in de lucht kunnen vliegtuigen flexibeler worden ingezet waardoor IS effectiever kan worden bestreden. Het toestel zal worden ingezet bij operaties boven Irak en Oost-Syrië. Het in Eindhoven gestationeerde tankervliegtuig levert per minuut ongeveer 1.750 liter brandstof en kan per missie ongeveer 100.000 liter afgeven aan andere vliegtuigen. Later dit jaar wordt mogelijk opnieuw een soortgelijke missie vanuit Eindhoven georganiseerd.

De KDC-10 werd eerder ingezet tijdens Operation Enduring Freedom (2002 vanuit Qatar), in 2004 vanuit Kirgizië en in 2011 in Libië. Daarnaast werd het toestel gebruikt voor humanitaire hulpvluchten naar Haïti (2010), Filipijnen (2013) en Nepal (2015). Nederlandse F-16's vliegen nu niet meer in de strijd tegen IS, die taak is een halfjaar geleden overgenomen door de Belgen.

Naast de inzet van de KDC-10 blijft Nederland onverminderd betrokken bij de strijd tegen IS. In Bagdad en het noorden van Irak zijn Nederlandse militairen actief die Iraakse en Koerdische strijdkrachten trainen. Ook zorgen Nederlanders voor de beveiliging van Belgische F-16’s. Daarnaast is er analyse-team dat de situatie op de grond in kaart brengt.