VIDEO | Het kloppende (varkens)hart van Eindhoven

EINDHOVEN - De speklappen en hammen liggen al in de winkel. Maar het hart van het varken klopt nog altijd. Bloeddruk keurig stabiel op tachtig-hondertwintig, pompfunctie op ruim vier liter per minuut, hartslag stabiel. En dat in een laboratorium op de vijfde verdieping aan het Kennedyplein in Eindhoven, met uitzicht op de Technische Universiteit en het NS-station.

Het lijkt een scène uit een sciènce fiction-film: een kloppend hart op een tafel, vastgelegd aan slangen en apparatuur. Maar voor de wetenschappers van de LifeTec Group is het inmiddels routine. Opgericht in 2005 door medisch ingenieurs van de TU/e, is het uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande en vernieuwende bedrijven op dit terrein ter wereld.

Lekkende mitralis hartklep

Rond het kloppend varkenshart in het lab staan een aantal hartchirurgen en cardiologen uit het Duitse Mainz. Geen studenten, maar de meest ervaren specialisten. Zij oefenen in Eindhoven een nieuwe techniek om een lekkende mitralis hartklep te repareren. Volgende week zullen zij dezelfde operatie uitvoeren, maar dan op een mens.

Kapotmaken en repareren

Aan een tafel prepareert ingenieur Nicky de Jonge een aantal varkensharten, die een dag eerder bij het slachthuis zijn opgehaald. Zij sluit verbindingen aan die straks op de tafel de toestroom van bloed en zuurstof simuleren. Ook maakt ze de hartklep kapot die straks gerepareerd moet worden. De klep hangt aan een aantal peesjes. Normaal opent die naar een kant, maar als zij een paar peesjes heeft doorgesneden lijkt de klep een wapperende saloondeur. Bij een mens kan dit ernstig hartfalen veroorzaken waar 35 procent van de patiënten aan overlijdt.

De mensen van de LifeTec Group trekken de wereld in om harten te laten pompen. Komende week is Van Tuijl in het Zwitserse Zürich, waar chirurgen gaan oefenen op de nieuwe hechttechniek. In april gebeurt hetzelfde in New York. Omgekeerd komen chirurgen uit de hele wereld naar Eindhoven om hier te trainen.

