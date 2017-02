Verdachte 'harenknipper' uit Helmond opgepakt na meerdere incidenten op station Eindhoven

EINDHOVEN/HELMOND - Een 22-jarige Helmonder wordt ervan verdacht dat hij op 2 februari een stuk haar afknipte bij een jonge vrouw op het busstation bij station Eindhoven. Hij is dinsdagmorgen om 06.00 uur in zijn woning aangehouden.

De vrouw zat op een bankje bij het busstation toen een voorbijganger haar er op attendeerde dat er een stuk van haar lange haar naast haar lag. Het bleek dat een onbekend persoon dit had afgeknipt.

Meerdere slachtoffers

Nadat de jonge vrouw aangifte gedaan had, startte de politie een onderzoek. Hieruit bleek dat dit niet het eerste incident was: ook op 10 december 2016 ontdekte een jonge vrouw dat er een stuk van haar haar was geknipt toen ze op een bankje bij station Eindhoven zat te wachten.

De politie kreeg de verdachte in beeld aan de hand van camerabeelden. De man bleek een oude bekende te zijn: in juni 2015 werd hij aangehouden in een winkel aan de Demer in Eindhoven, omdat hij ook toen al probeerde de haren van jonge vrouwen af te knippen. Datzelfde probeerde hij in maart 2016 op de kermis in Helmond. Hij werd toen opnieuw aangehouden.

Hulp

De politie sluit niet uit dat de man nog meer slachtoffers heeft gemaakt. De man zit vast voor verder onderzoek en hij krijgt professionele hulp voor zijn probleem.