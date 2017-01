Veilig over een beijzelde straat? Loop als een pinguïn! (video)

BREDA - Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en het is al spiegelglad in Nederland. Op wegen is gestrooid, maar op stoepen en fietspaden is het glibberen. Moet je vandaag naar buiten? Check onze tips om valpartijen te voorkomen!

1. Check je fiets

Een werkende rem is altijd essentieel voor de fietser, maar morgen waarschijnlijk nog meer dan anders. IJzel op de weg kan immers van invloed zijn op de werking van de remmen. Ook goedwerkende verlichting is morgen overdag erg belangrijk. Sneeuw en ijs belemmeren immers het zicht. Kleding helpt hier ook bij. Uit onderzoek blijkt dat je door zwarte kleding met reflectoren even zichtbaar bent als door fluorescerende kleuren.

2. Blijf op verharde wegen

Gemeenten strooien meestal niet op alle wegen en fietspaden. Op de verharde wegen is de kans groter dat er door de gemeente gestrooid is. Via sociale media is te raadplegen waar gemeenten gestrooid hebben én waar het dus veiliger zal zijn. Je helpt je buurtbewoner verder natuurlijk van harte door je eigen straatje letterlijk schoon te vegen.

3. Neem de tijd

Accepteer dat de reis morgen langer duurt dan normaal. Een veilige fietser fietst langzaam en legt sommige stukjes wellicht te voet af. Zoals de treinreiziger sinds jaar en dag weet: 'houd rekening met extra reistijd!'

4. Kijk uit in de bocht

Het is een cliché, maar het grootste val-gevaar voor een fietser is er in de bocht. Blijf rechtop en leun de bocht niet in. Wanneer je je zwaartepunt zo recht mogelijk boven de fiets houdt is er minder kans op vallen.

5. Loop als een pinguïn

Ga je te voet, loop dan als een pinguïn! Want laten we eerlijk zijn, niemand weet beter hoe je een ijsvlakte kunt oversteken dan de koddige vogeltjes.

- Neem kleine stapjes.

- Zorg dat de punten van je voeten naar buiten wijzen.

- Probeer je zwaartepunt boven je voorste been te houden.

Oftewel: waggel! Je zult het merken. Je blijft rechtop lopen en kunt je evenwicht behouden. Niet overtuigd? Zie in onderstaande filmpje hoe kou-experts de proef op de som nemen.