Veel steun voor 'held' Jamal uit Boxtel

BOXTEL/ EINDHOVEN/VUGHT - ‘Jamal is onze held’, luidt één van de vele reacties op internet. De in Vught opgegroeide 24-jarige Boxtelaar wordt geroemd vanwege zijn optreden zaterdag. Hij kwam op voor vrouwen die in het Eindhovense uitgaansleven betast en onbeschoft behandeld werden. Precies zoals premier Mark Rutte het graag ziet, maar het leverde Jamal ernstig hoofdletsel op.

De Boxtelaar werd door drie mannen aangevallen en tegen de grond geslagen. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Dorpsgenoot Pim was getuige van het zinloze geweld. „We gingen met een man of tien de stad in”, vertelt hij.

„We bezochten de ene na de andere kroeg. Bij TwentyOne belandden we buiten in de rij. Drie jongens vielen meisjes lastig. Jamal vroeg ze zo niet tegen de meisjes te praten en kreeg meteen klappen. Ze sloegen een tand uit zijn mond en vervolgens sloegen ze hem bewusteloos. Zinloos geweld na één opmerking. Jamal heeft ze nog geen duwtje gegeven!”



Kneep in de billen

Ook een jonge vrouw, die niet met naam in de krant wil, stond bij TwentyOne in de rij. Een gezette man kneep volgens haar in billen van vrouwen.

„Ook bij mijn vriendin. Op een gegeven moment stormde een vrouw voor ons vloekend en iedereen wegduwend de rij uit. Het escaleerde en mijn vriendin ging onderuit. Mannen horen niet zo maar aan vrouwen te komen. En het hoort ook niet dat dit normaal wordt gevonden.”