HILVARENBEEK - Onbekende vandalen hebben in het weekend van oud en nieuw vernielingen aangericht op het terrein van voetbalvereniging Hilvaria in Hilvarenbeek. Leden van de onderhoudsploeg ontdekten de vernielingen maandag. Stoeltjes van de tribune waren losgerukt en een kliko was vermoedelijk met vuurwerk opgeblazen. Ook lag overal rommel.

Vandalen vernielen tribune voetbalclub Hilvaria in Hilvarenbeek

