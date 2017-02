article

VALKENSWAARD - In een café op de Markt in Valkenswaard raakten in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen gewond na een steekincident. Een 22-jarige verdachte uit Valkenswaard is aangehouden.

UPDATE: Twee gewonden (17 en 61) na steekincident in Valkenswaard

