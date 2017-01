article

1.6831264

TILBURG - Tilburgse Yvonne Coldeweijer, deelnemer aan Wie is de Mol? 2017, is de tweede afvaller van dit seizoen. Bijzonder: de presentatrice en actrice had evenveel fouten als een andere deelnemer. Ze verloor omdat ze langzamer was.

Tilburgse Yvonne verlaat Wie is de Mol; verliest op tijd

TILBURG - Tilburgse Yvonne Coldeweijer, deelnemer aan Wie is de Mol? 2017, is de tweede afvaller van dit seizoen. Bijzonder: de presentatrice en actrice had evenveel fouten als een andere deelnemer. Ze verloor omdat ze langzamer was.

http://www.bndestem.nl/regio/brabant/tilburgse-yvonne-verlaat-wie-is-de-mol-verliest-op-tijd-1.6831264

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6621683.1478601937!image/image-6621683.jpg

Tilburg,Bekende personen-media,Televisieprogramma

Tilburg