Tilburgse YouTubers: na Zürich en Liverpool een feestje in de thuisstad

Do 26 jan: Een YouTube-kanaal van twee Tilburgers werd zo populair, dat ze grote feesten op kunnen zetten in Zürich, Liverpool en nu ook Tilburg. Zaterdag is het zo ver.

door Ralph Klaassen

Nachten halen de Tilburgers Aart van den Dool (24) en Gino van Eijk (24) door om hun online platform Future House Music bij te houden. ,,Het komt geregeld voor dat we tot vijf uur 's ochtends doorwerken", vertelt Van den Dool. De twee hebben op YouTube inmiddels bijna een half miljoen abonnees en verwachten deze week de 100 miljoen views te bereiken.



Rondkomen

Van den Dool studeerde technische bedrijfskunde aan de Avans hogeschool en Van Eijk deed communicatie aan de Universiteit van Tilburg. De gezamenlijke liefde voor muziek uitte zich eerst in het draaien van plaatjes. Een paar jaar geleden begonnen zij een YouTube-kanaal om Future House te promoten. Dat is swingende elektronische dansmuziek die zich kenmerkt door meer nadruk op de groove dan soortgelijke genres.



,,Nu we fulltime bezig zijn met ons platform, kunnen we ervan rondkomen", vertelt van Eijk. "Na de start op YouTube hebben we het uitgebreid met een eigen platenlabel, merchandise en internationale evenementen. Daarnaast kwamen er twee teamleden bij. Bart van der Plas houdt zich bezig met evenementen en Luban Salet is onze allrouder."



013

Future House Music houdt zaterdag voor de eerste keer het gelijknamige feest in poppodium 013. Na succesvolle events in onder meer het Zwitserse Zürich en het Engelse Liverpool, benaderde 013 de heren voor een Tilburgse editie. Vanaf 23 uur komen verschillende artiesten aan bod op de Jupiler Stage van het poppodium.