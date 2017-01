Tilburgse Italiaan was lid drugsbende Sardinië

TILBURG - De 38-jarige Italiaan die vorige zaterdag in Tilburg werd gearresteerd, maakte deel uit van een bende die op het eiland Sardinië Nederlandse drugs aan de man bracht. In oktober vorig jaar werd ook al een andere in Tilburg wonende Italiaan opgepakt.

Volgens justitie in Italië maakte de drugsbende deel uit van de maffia. De 38-jarige man die zaterdag werd opgepakt, was de laatste voortvluchtige van de bende, die vorig jaar mei werd opgerold. Een speciaal opsporingsteam van de politie greep Roberto P. in de kraag toen hij boodschappen ging doen bij de EMTE aan de Tilburgse Besterdring. De Italiaanse politie was dankzij afgeluisterde telefoongesprekken aan de weet gekomen dat P. die dag naar de supermarkt zou gaan.

Waalwijk

Behalve de Italiaanse nationaliteit had P. ook een Nederlands paspoort. Hoewel hij zich schuil hield in Tilburg, stond hij in elk geval tot vorig jaar nog ingeschreven in Waalwijk, op een woonwagenkampje aan de parallelweg van de A59.

Op internet is te vinden dat P. op 6 januari 2015 aan de Italiaans-Zwitserse grens werd aangehouden in een auto die sterk naar verdovende middelen rook. De auto, eigendom van een man uit Noord-Scharwoude, werd in beslag genomen, maar P. werd niet vastgezet.

Italiaanse media berichten dat de drugsbende op Sardinie allerhande soorten drugs op de markt bracht: hasj, heroïne, cocaïne en amfetamine. Roberto P. wordt de 'capo' , de leider van de bende genoemd. De verwachting is dat P. snel wordt uitgeleverd aan Italië. Justitie meldde deze week dat er geen aanwijzingen zijn dat de Italianen samenwerkten met Brabantse drugsproducenten.