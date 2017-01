Tilburgse broodjeseter Timothy (25): 'Ik ben onnodig hard aangepakt'

TILBURG - Toen hij na zes uur zijn telefoon weer terugkreeg van de politie had Timothy bijna 70 gemiste oproepen. ,,Wist ik veel dat mijn arrestatie gefilmd was.” Dat was wel even schrikken. ,,Maar ik ben blij dat iedereen het kan zien. Het is niet normaal, toch?”

Timothy stapte woensdagmiddag samen met z’n vader op de bus in Tilburg. Hij wordt door de chauffeur aangesproken. ,,Ik moest m’n broodje döner weg doen.” Timothy heeft geen zin om daar gehoor aan te geven. ,,En de chauffeur praatte heel denigrerend tegen me. Hij wilde dat ik vertrok." Na een hoop discussie en medepassagiers die ongeduldig worden, besluit de buschauffeur toch te gaan rijden. Met Timothy en zijn broodje. Tien minuten later staat de politie de bus op te wachten.

Filmpje

Vanaf dat moment wordt alles gefilmd door Yoni Klarenbeek die achter in de bus zit. Agenten spreken Timothy aan. Hij moet de bus uit. Maar de 25-jarige weigert wederom. ,,Wie zijn zij? God? Ik zou niet weten waarom ik de bus uit moest. Ik had niets gedaan." Maar de discussie met de politie die daarop volgt duurt maar even. Twee agenten weten hem snel uit de bus te krijgen waarna hij in het bushokje hardhandig wordt vastgehouden ,,Ik schrok, maar m’n vader helemaal. Het ging zo snel allemaal.” Timothy wordt tegen de grond gewerkt waarna hij in de boeien wordt geslagen. ,,Ik wilde niet meewerken in de bus, maar eenmaal buiten kreeg ik niet eens de kans meer.”

Cel

De Tilburger wordt naar het bureau gebracht. ,,Ik zit ruim vier uur in een cel voordat ze me verhoren." Twee uur later stond Timothy weer buiten. ,,Zaak geseponeerd. Dus ik kon gaan.” Timothy begrijpt dan pas wat zijn arrestatie heeft los gemaakt. Iedereen probeert hem te bellen en de meldingen op Facebook blijven binnen komen. ,,Eerst schrok ik wel, maar ik ben blij dat het is gefilmd. Kan iedereen zelf zien waarom ik het er niet bij laat zitten”, aldus Timothy die met zijn advocaat kijkt voor juridische vervolgstappen. ,,Ze hebben me onnodig hard aangepakt.”

Verdediger

Advocaat Richard Korver (advocaat van de familie van Mitch Henriquez) denkt echter niet dat Timothy enige kans maakt. ,,De agent slaat hem een paar keer op z'n romp. Dat mogen agenten doen als iemand zich verzet bij een arrestatie. Het was misschien in dit geval helemaal niet nodig, als er eerder geboeid was. Maar het is niet onrechtmatig en dus niet strafbaar. In het geval van Mitch Henriquez is er iemand overleden en was het geweld exceptioneel. Deze jongen heeft er waarschijnlijk alleen wat blauwe plekken aan overgehouden. Een rechter zal de jongen daarom waarschijnlijk geen gelijk geven. Hij heeft zich verzet. Dan kan dit de consequentie zijn. Maar de aanhouding verdient zeker niet de schoonheidsprijs."