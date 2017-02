Thieu (92) en Lore (88) uit Eindhoven waren 72 jaar samen en overleden vier dagen na elkaar

EINDHOVEN - Vrijdag overleed Lore (88). Vier dagen later haar man Thieu (92). Ze waren 72 jaar samen. Dat geliefden na decennia samen zijn vlak na elkaar overlijden komt vaker voor. Soms heeft het een medische oorzaak: broken-heart-syndrome.

Het laatste gesprek tussen zijn vader Thieu (92) en moeder Lore (88) kan Hans Horsch zich niet meer herinneren. Zij had Alzheimer, hij een zwak hart. Ze zaten precies een jaar in zorgtehuis Wissehaeghe in Eindhoven. Eind januari ging het snel achteruit met moeder Lore. Ze kon niet meer eten. Vrijdagnacht overleed ze in bijzijn van haar twee dochters. Hun vader werd de volgende ochtend ingelicht. Hans: ,,Hij was intens verdrietig. Zo heb ik hem nog nooit gezien."

Groet

Toen z'n vrouw door de begrafenisondernemers in de auto werd geschoven, keek Thieu toe. Zoon Hans zag hoe hij met z'n hand een soort saluut bracht. De laatste groet. Bij de mis in het zorgcentrum op zondag keek hij in bijzijn van zijn zoons Tjeu en Hans en zijn dochters Monique en Ingrid nog aandachtig hoe een kaars voor zijn vrouw werd aangestoken. Na de mis hoefde hij geen koffie of advocaatje met slagroom, waar het stel normaal zo van kon genieten. Die middag voelde hij zich niet lekker. Longontsteking, constateerde de arts. ,,Z'n verzet was gebroken. 'Ik zal voor Lore zorgen tot ik erbij neerval' heeft hij gedacht", vertelt Hans. 'Bedankt hè', waren zijn laatste woorden tegen zijn kinderen. Een dag later overleed hij. Het Eindhovense stel was bijna 65 jaar getrouwd.

Gebroken hart

Echtelieden die vlak na elkaar overlijden, komt niet veel voor. Maar het is medisch te verklaren: het gebroken-hart-syndroom. ,,Het bestaat echt", zegt cardioloog Robert Verbunt van het Máxima Medisch Centrum. ,,Het komt voor na een periode van heftige stress. Meestal herstelt het zich na een paar weken volledig. Maar iemand die oud is en een zwak hart heeft, kan eraan overlijden." Of dat ook bij het echtpaar Horsch speelde, kan Verbunt niet beoordelen. De aandoening heet ook wel het Takotsubo-syndroom. Genoemd naar een Japanse kruik waarmee inktvissen worden gevangen. De linker hartkamer krijgt door de hevige stress een smalle ingang. Net als de kruik. De aandoening is zo'n tien jaar bekend, maar komt zelden voor. En vaker bij vrouwen.

Afscheid

Dat hun ouders samen in Wissehaeghe zaten, was een heel prettige gedachte voor de familie Horsch. Hans: ,,Want mijn vader zonder zijn Lore, dat gaat niet." Ze stonden bij de verpleging bekend als 'het onafscheidelijke stel'. Thieu had het moeilijk met de mentale aftakeling van zijn vrouw. ,,Hij heeft het voor ons verdoezeld. Want hij moest en zou voor haar blijven zorgen." Pas toen Thieu viel en zelf zorg nodig had, liet hij meer hulp toe. Tot het einde kon hij volgens Hans genieten van 'zijn dameselftal': zijn vier dochters en schoondochters, zes kleindochters en zijn Lore. Het doorzettingsvermogen van hun vader en de mentaliteit 'dat je zo mag zijn als je bent' van hun moeder blijft hun kinderen het meeste bij.

Vrijdagochtend nemen ze definitief afscheid van hun ouders.