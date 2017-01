article

* UPDATE 9.54 UUR * DEN BOSCH /UTRECHT - Een grote stroomstoring in Amsterdam leidt tot stremmingen van het treinverkeer in het hele land. Ook vanuit Utrecht was om 9.30 uur nog geen treinverkeer mogelijk in zuidelijke richting. Vanuit Den Bosch rijden op het moment geen intercity- en sprintertreinen richting Utrecht.

Stroomstoring met gevolgen voor treinverkeer rondom Den Bosch

