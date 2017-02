Stem op de BN DeStem Carnavalskraker 2017 (poll)

Een prachtige mix van regionale feestmuziek, want dat was een voorwaarde: de inzendingen moesten komen uit West-Brabant, het verspreidingsgebied van uw krant, BN DeStem. Tot en met vrijdag 17 februari kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriete nummer. Daarna gaan we de stemmen tellen. De publiekswinnaar wordt vervolgens in de week voor carnaval bekend gemaakt.

Ook een vakjury buigt zich over de inzendingen en zal een favoriet nummer uitkiezen. De beide winnaars krijgen ruim aandacht op de website van BN DeStem en in de krant.

Stemt allen op onderstaande poll.

Wilt u eerst de nummers nog eens beluisteren? Dat kan hier.