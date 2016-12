Steeds meer doden op lokale wegen in West-Brabant

WEST - BRABANT - Er gebeuren steeds meer dodelijke ongelukken op lokale wegen in West-Brabant. Vorig jaar vielen er vijftien verkeersdoden op wegen waar gemeenten verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Vijf meer dan het jaar ervoor. Die stijging is opmerkelijk, want de jaren daarvoor was er juist sprake van een dalende trend.

Meer dan de helft van de dodelijke ongelukken in West-Brabant gebeurde op gemeentewegen. Onderzoeker Saskia de Craen van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) maakt zich daar zorgen over. ,,Gemeenten hebben de laatste jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen, waardoor verkeersveiligheid minder prioriteit krijgt”, aldus De Craen.

Aanpassingen

Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat de wegen veiliger worden door goed in de gaten te houden waar het misgaat en daar aanpassingen te doen. ,,Dat kan zo simpel zijn als het weghalen van een paaltje waar veel fietsers tegenop botsen”, vertelt De Craen. Gemeenten moeten veel meer bezig zijn met hoe mensen het verkeer ervaren, vindt ook verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Gemeenten vragen hem regelmatig om advies.

Heel lastig

,,De infrastructuur heeft heel veel invloed op het gedrag. Als een weg uitnodigt om 50 kilometer per uur te rijden, terwijl je er eigenlijk maar 30 kilometer per uur mag, is het heel lastig voor mensen om zich te beheersen”, vertelt hij. In 2015 kwamen in Nederland 40 mensen om het leven in een gebied waar je eigenlijk maar 30 kilometer per uur mag rijden. ,,Eigenlijk zouden ongelukken op die snelheid niet dodelijk moeten aflopen, dus waarschijnlijk reden mensen in die situaties te hard”, aldus onderzoekster De Craen.

Frustreren

Toch gaat het niet alleen om aanpassingen waardoor mensen langzamer gaan rijden. Gemeenten moeten ook hun best doen om weggebruikers niet te frustreren. ,,In veel gemeenten wordt het schema van de stoplichten slecht in de gaten gehouden. Soms sluit dat helemaal niet meer aan bij de verkeersdrukte, omdat er een nieuwe wijk bij is gekomen bijvoorbeeld”, aldus Tertoolen. ,,Of moet je 's nachts lang wachten voor een rood licht, terwijl het kruispunt leeg is. Dan worden mensen ongeduldig of geïrriteerd en dat leidt tot onveilig gedrag.”

Lastiger

Het lijkt erop dat het in de toekomst voor gemeenten alleen maar lastiger wordt om aan de lokale verkeersveiligheid te werken. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat bij tweederde van de gemeenten bezuinigingen op de wegen op de agenda staan.

Moerdijk

In Moerdijk stond verkeersveiligheid het afgelopen jaar juist heel hoog op de agenda. ,,We hebben dit jaar een miljoen euro vrijgemaakt om 80 knelpunten in de gemeente aan te passen”, zegt gemeentewoordvoerder Marjolein Maarssen. Er vielen veel verkeersdoden in de gemeente Moerdijk: 21 in de afgelopen vijf jaar. Alleen in Breda zijn nog meer slachtoffers te betreuren.

,,We hebben een uitgestrekte gemeente met veel wegen”, zegt Maarssen. “We zetten daarom heel erg in op verkeersveiligheid, ook met voorlichtingscampagnes op scholen. Deze week nog zijn op het Markland College om scholieren bewust te maken van de gevaren van appen op de fiets.”

Rucphen

Er werd de afgelopen jaren beknibbeld op het onderhoud van de wegen in Rucphen. ,,Het was een bezuinigingsmaatregel”, laat wethouder Laura Matthijssen weten. ,,Het asfalt hebben we altijd goed kunnen onderhouden, maar op de andere soorten wegen is wel sprake van achterstallig onderhoud. Daarom is afgelopen week besloten dat daar nu geld voor vrijgemaakt moet worden.”

Volgens Matthijssen heeft verkeersveiligheid wel de volle aandacht in de gemeente. ,,Elke maandag komt de werkgroep verkeer bij elkaar. Die pikt meldingen van bewoners meteen op.” In 2015 vielen in de gemeente Rucphen drie verkeersdoden.

Steenbergen

In Steenbergen lossen ze het financiële vraagstuk zelf op. ,,Wij sparen over meerdere jaren voor het werkzaamheden op het gebied van verkeersveiligheid”, zegt woordvoerder Gilbert Lelyveld van de gemeente Steenbergen. ,,Als er meer geld nodig is, vragen we de gemeenteraad om daar meer middelen voor vrij te maken.”

De afgelopen jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in bijvoorbeeld het aanbrengen van nieuwe belijning en het aanleggen van veiligheidsdrempels”, aldus Lelyveld. ,,Als inwoners een onveilige situatie bij ons melden, gaan we daar actief mee aan de slag.” In Steenbergen vielen in 2015 drie verkeersdoden.

Totaal aantal verkeersdoden trend afgelopen jaren