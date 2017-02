Startbaan Eindhoven Airport uur buiten gebruik door lege band Hercules C-130

EINDHOVEN - Het vliegverkeer op Eindhoven Airport werd vrijdagmiddag een uur lang stilgelegd, omdat een lekke band van een zojuist gelande Hercules C-130 moest worden vervangen.

De band werd ter plaatse vervangen, zo meldt een woordvoerder van de Vliegbasis Eindhoven.

Het euvel kwam aan het licht nadat het toestel was teruggekeerd van een reguliere trainingsvlucht, met aan boord de standaard bemanning. ,,Bij het taxiën bleek de band leeg te zijn", aldus de woordvoerder. ,,Het toestel is veilig geland." Volgens hem was er geen sprake van een klapband.



Een systeem dat waarschuwt voor een lege band ontbreekt op dit militaire transportvliegtuig. Toch is er volgens de woordvoerder geen sprake geweest van een gevaarlijke situatie omdat een Hercules probleemloos kan landen met een band minder. ,,Er zitten er heel wat meer onder zo'n toestel."

De gevolgen voor het burger luchtvaartverkeer bleven beperkt. Enkele vertrekkende vluchten liepen vertraging op en één inkomend toestel week uit naar Weeze.