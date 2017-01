Spookbewoonsters kosten Ossenaar duizenden euro’s: 'Ik ken ze niet eens!'

DEN HAAG/OSS - Nog steeds vol van verbijstering stond een 39-jarige Ossenaar maandag bij de Raad van State in Den Haag tegenover de Belastingdienst/Toeslagen. Die eist 3.000 euro huurtoeslag terug van de man omdat in zijn huurwoning in 2011 drie vrouwen hebben gebivakkeerd met een vorstelijk inkomen.

,,Ik ken ze niet eens’’, zei de Ossenaar maandag tegen de hoogste bestuursrechter. Het gaat om een Nederlandse vrouw en twee Poolsen die zich ieder voor een aantal weken tot een jaar op zijn toenmalige flatwoning aan de Johan Doornstraat bij de gemeente hebben laten inschrijven. Hij wist daar niets van.

De Ossenaar legde uit dat hij een keer of zes per jaar voor een maand in zijn flatwoning was. De rest van de tijd zat hij in Hongarije. Niettemin vindt hij het onverklaarbaar dat hij geen van de vrouwen ooit gezien heeft. Een van hen heeft zelfs het hele jaar in zijn flat gewoond.

De man vindt dat de gemeente Oss niet vrijuit gaat omdat die geen controle zou hebben uitgevoerd op het woonadres van de ingeschrevenen. Tegenwoordig moet de hoofdbewoner tekenen als een medebewoner zich inschrijft maar dat was in 2011 nog niet de procedure, aldus de man. De Belastingdienst/Toeslagen biedt hem een terugbetalingsregeling aan, maar er wordt waarschijnlijk niet ingevorderd als de schuldenaar een inkomen heeft van 500 euro per maand, zegt een woordvoerder.

Uitspraak van de Raad van State binnen zes weken.