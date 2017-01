'Sluiten moskee verhoogt veiligheid niet'

ETTEN-LEUR - Moskeeën in West-Brabant zijn niet van plan de deuren tijdelijk te sluiten naar aanleiding van de aanslag in Quebec waarbij zes mensen werden gedood.

"Ik denk dat sluiten helemaal niet helpt", zegt Bilor Aygün, bestuurslid van de Turkse Groene Moskee in Roosendaal. "Het werkt zelfs averechts omdat je terroristen het idee geeft dat hun acties effectief zijn. Wij zijn een open moskee waar veel mensen komen, ook mensen uit Pakistan en Afrika die we niet altijd kennen, maar wij willen open en gastvrij blijven."

Moussa Aynaou, veiligheidsadviseur van tien samenwerkende Marokkaanse moskeeën in Brabant en Zeeland noemt de aangekondigde sluiting van vier grote moskeeën in de Randstad 'nogal radicaal'. "Canada is ver weg. Wij denken dat de veiligheid van onze moskeebezoekers nu niet acuut in het geding is. Als we signalen krijgen dat dat wel zo zou zijn, gaan we in overleg."

De meeste moskeeën zijn intussen al extra beveiligd, met met camera's en vrijwilligers die de boel in de gaten houden. Maar ook die kunnen een eventuele aanslag niet voorkomen, realiseren de moskeebesturen zich. "Een moskee is een openbare ruimte waar iedereen welkom is, zoals bij de gemeente", zegt Ilhan Tufekki van de Turkse Bilal-i Habesi moskee in Etten-Leur. "Die kan toch ook de deur niet zomaar dicht doen?"

De Marokkaanse Arrahman moskee in Breda is tijdens alle vijf de gebedstijden gewoon open, maar gaat nog wel in overleg, volgens de voorzitter. Ismail Aydin van de Turkse Imami Azam Camii moskee in Rijen, ziet evenmin reden voor sluiting. ,,Uiteraard letten we goed op wie binnenkomt. Maar dat deden we altijd al.”