Scheepvaart gestremd door dalend waterpeil Maas na botsing met stuw

OSS/VEGHEL - De aanvaring van het Duitse schip Maria Velentine donderdagavond met een pijler en de stuw bij de Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt heeft flinke gevolgen voor het scheepvaartverkeer op de Maas richting Oss. Doordat de stuw zwaar beschadigd raakte, zakt het peil van de Maas snel.

Als gevolg van de aanvaring en de beschadigde stuw loopt de Maas tussen de stuw in Sambeek en Grave leeg, aldus een woordvoerster van de brandweer. Rijkswaterstaat bekijkt hoe deze leegloop kan worden tegengegaan. De scheepvaart tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal zijn in ieder geval gestremd.

Volgens Rijkswaterstaat zijn zes schuiven van de stuw beschadigd. In het ergste geval kunnen de problemen met de Maas nog twee weken duren, zei de woordvoerster van de brandweer.

Stremming

Een woordvoerder van OOC Terminals in Oss meldt dat een schip vol mais ligt te wachten op de stremming. Die had vandaag gelost moeten worden in Oss. Ook De Van Berkel Groep, met overslagterminals in Cuijk en Veghel heeft last van de stremming.

​Van Berkel probeert nu met een speciale ontheffing een groot klasse V schip benedenstrooms naar Veghel te krijgen om daar de containers te kunnen lossen voor haar klanten. Daarvoor is een speciale ontheffing nodig om de sluizen (Empel en Hintham) in het Máximakanaal te gebruiken. Die ontheffing is ook nodig voor de sluis Schijndel, alvorens in Veghel gelost kan worden.

Door de stremming op de Maas gaan vermoedelijk schepen die vanuit België richting Antwerpen of Rotterdam moeten het Albertkanaal gebruiken om bij deze grote havens te komen.