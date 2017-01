Ruim vierhonderd darters leven mee in Vlijmens thuishonk Michael van Gerwen

VLIJMEN - Ruim vierhonderd darters gaan maandagavond uit hun plaat in café Den Braai in Vlijmen als Michael van Gerwen in de finale van het WK darten de vierde set tegen Garry Anderson met een dubbel zeven in de wacht sleept. Het café is het thuishonk van de dartkampioen.

Anderson is gebroken, het wordt 2-2. Christian van Overdijk uit Drunen doet niet mee aan de euforie, nipt aan zijn glaasje fris. ,,Hij had een twaalfdarter nodig”, zegt Van Overdijk, die Van Gerwen al jaren van het pijltjes gooien kent. ,,En hij gooit een twaalfdarter. Dat is typisch Van Gerwen.”

Michael was veertien jaar toen Christian hem voor de eerste keer bij het dartbord zag. ,,Je zag hem zo makkelijk gooien, niet normaal. Hij had ook een houding dat-ie hij wilde maken.” Van Overdijk was lid van Broken Arrows, een topteam. ,,We wilden Michael er graag bij hebben. Hij was pas vijftien, je moest drie jaar ouder zijn. De bond gaf dispensatie. Dat jaar werden we Nederlands kampioen. Mede aan hem te danken.”

Van Overdijk hoopt op een spannende wedstrijd tot aan de laatste pijl. Maar nadat Mighty Mike 2-2 heeft gemaakt, dendert hij over de Schot heen. Bij de stand 6-3 maakt hij het in stijl uit, met een bulls eye. Pas dan komt Van Overdijk echt los: beide handen gaan de lucht in. Donderdag is hij weer in dit Vlijmense café als Van Gerwen wordt gehuldigd. ,,Dan geen cola light, zeker weten. En vrijdag een snipperdag.”