RTL over debat tijdens carnaval: wij kunnen er niks aan doen

HILVERSUM - Vergeet RTL de kiezers van beneden de rivieren, door het Premiersdebat precies op carnavalszondag te houden? De zender zelf vindt van niet. ,,We houden vast aan tweeënhalve week vóór de verkiezingen.''

Verschillende Brabantse politici reageerden op de planning van het debat, toen BN DeStem-columnist Niels Herijgens die aankaartte. Attje Kuiken (PvdA) uit Breda toonde zich verbaasd, CDA'er René Peters uit Oss suggereerde dat voor RTL het zuiden niet meetelt. En de Bredase staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) meldde dat hij zich niet meer druk maakt over wat ze boven de sloot van carnaval vinden. ,,Ik hos die zondag op de Grote Markt.''

Of het slim is of niet om kiezers en kijkers in het zuiden te bereiken, RTL houdt vast aan 26 februari, zegt woordvoerster Donate Vonk. ,,We kunnen nu eenmaal niet anders.''

2,5 week

Volgens haar was er niets aan de hand als de Tweede Kamerverkiezingen op pakweg 15 april zouden zijn. ,,Maar helaas, we zitten vast aan 15 maart'', zegt Vonk. ,,Wij beseffen heel goed dat carnaval in het zuiden wordt gevierd, maar bij het organiseren van dit debat, het eerste in een hele reeks, houden we altijd vast aan tweeënhalve week vóór de verkiezingen.''

En met die planning wordt niet geschoven, maakt ze duidelijk. ,,Dat kan niet. We hebben namelijk ook te maken met andere debatten, waarvan de datum óók al vaststaat'', zegt Vonk. ,,Hoe jammer het is voor de mensen die carnaval vieren, we kunnen niet anders. Het enige dat we kunnen adviseren is: later terugkijken op RTL XL.’’

Dat advies gaf Dijkhoff ook al: ,,Vier carnaval, brak uit, en kijk woensdag het debat terug. En als je dan toch steil achterover slaat van wat een lijsttrekker zegt, kun je ook meteen die haring naar binnen happen.''

Dit geldt overigens ook voor GroenLinks-kandidaten (maar niet in Breda) *boks* @dijkhoff https://t.co/yaSNI1eaap — Huub Bellemakers (@HuubBellemakers) February 7, 2017