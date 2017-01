Roy Donders en Patty Brard los op carnavalsplaat: ‘Wat zijn ze lekker, wat zijn ze groot!’ (video)

TILBURG – Over een maand is het zover: carnaval. En daar hoort natuurlijk gepaste muziek bij. Zaterdag verschenen de eerste beelden van 'Wat zijn ze lekker' van Roy Donders en Patty Brard op de site van De Telegraaf.

Patty schreef in november 2016 in haar column in Weekend grote bewondering te hebben voor Roy. ,,Op mij maakt zijn ondernemerschap en doorzettingsvermogen altijd grote indruk'', zei ze. Roy stuurde haar zelf een appje om met het voorstel 'even een bakkie te doen'. ,,Een waterval van weloverwogen ideeën werden energiek op mij afgeschoten. Ik was nog niet zo met volgend jaar bezig, maar na het bezoek van Royke zit ik in elk geval tot aan carnaval 2017 vol.''

Eind februari lanceert Patty op de Huishoudbeurs haar eigen lijn met corrigerend ondergoed, die bij Roy in zijn kledingwinkel komt te liggen. Ze hadden daarmee meteen een onderwerp voor een carnavalslied. Patty: ,,Het carnavalsnummer gaat natuurlijk over een wandelend worstenbroodje in corrigerend ondergoed, T-shirts en sweatshirts."

De videoclip is hier te bekijken.