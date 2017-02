article

DEN BOSCH - De jaarlijkse open dagen in de bouwhal van Oeteldonk afgelopen weekeinde bleken een groot succes, tot een van de ruim duizend bezoekers een vertegenwoordiger van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bleek te zijn. Die zette een domper op de sfeer door een boete van 600 euro aan te kondigen. Volgens een woordvoerder van de NVWA is de autoriteit zaterdag getipt over het roken in de hal.

Roken bouwhal Oeteldonk: 600 euro boete dreigt

