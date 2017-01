Rijkswaterstaat wil noodmaatregel voor Maas na ongeluk met schip

DEN BOSCH - Rijkswaterstaat denkt aan het plaatsen van een mobiele dijk in de Maas bij Grave. Daar is vorige week donderdag de stuw kapot gevaren door een Slowaakse schipper. Herstel van de zwaarbeschadigde stuw gaat lang duren en daarom is een noodmaatregel nodig.

Dat zegt directeur Eric Diepstraten van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland vandaag. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een damwand op zandzakken op de bodem van de rivier. Voorwaarde voor elke noodmaatregel is dat de afsluiting snel te verwijderen is als het hoogwater wordt, want dan moet het rivierwater vrij kunnen doorstromen. Rijkswaterstaat wil snel een knoop doorhakken, maar kon niet zeggen wanneer een besluit over de noodoplossing valt.



,,Ook een noodstuw moet kwalitatief wel in orde zijn'', aldus Diepstraten. ,,De Maas is een regenrivier die anders dan Rijn en Waal heel snel overstroomt als het in Limburg of België hard gaat regenen. Dan moeten we het water kunnen regelen.''



Scheepvaart

Sinds donderdag malen drie pompen bij Heumen water vanuit de Maas in het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen. Begin volgende week is daardoor waarschijnlijk weer beperkt scheepvaart mogelijk vanaf de Waal naar het kanaal, wat belangrijk is voor de riviergebonden industrie.



Over de kosten van het herstel van de schade of over de oorzaak van de aanvaring wilde Rijkswaterstaat nog niks zeggen. ,,De totale schade is nog niet in beeld. Naar de oorzaak zijn wij ook heel erg benieuwd. Het was heel mistig, maar de schipper heeft ook alle waarschuwingen vooraf niet opgemerkt. Hij is dwars door de stuw gevaren. Dat is ons nog nooit eerder gebeurd'', zei Peter Smeets van het crisisteam van Rijkswaterstaat.



De Maas blijft nog geruime tijd over 28 kilometer lengte tussen Sambeek en Grave afgesloten. De stuw bij Sambeek heeft versterking gekregen om de kracht van het water aan de achterkant te weerstaan.