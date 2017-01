article

1.6833102

* UPDATE 12.07 UUR * DEN BOSCH - Het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch is maandagochtend opgeschrikt door de zelfdoding van een docent. De leraar wiskunde is van het gebouw gesprongen. Voor brugklassers die het zagen gebeuren, is professionele hulp geregeld in de gymzaal.

Professionele hulp voor leerlingen na zelfdoding docent op Stedelijk Gymnasium Den Bosch

* UPDATE 12.07 UUR * DEN BOSCH - Het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch is maandagochtend opgeschrikt door de zelfdoding van een docent. De leraar wiskunde is van het gebouw gesprongen. Voor brugklassers die het zagen gebeuren, is professionele hulp geregeld in de gymzaal.

http://www.bndestem.nl/regio/brabant/professionele-hulp-voor-leerlingen-na-zelfdoding-docent-op-stedelijk-gymnasium-den-bosch-1.6833102

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6833104.1484562102!image/image-6833104.jpg

Den Bosch

's-Hertogenbosch