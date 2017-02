Prijs carnavalsbiertjes bijna overal gestegen, Breda blijft het duurste (overzicht)

BREDA - In de meeste West-Brabantse plaatsen zijn de prijzen voor een biertje tijdens carnaval licht gestegen. Gemiddeld kost een carnavalsmunt zo’n tien cent meer dan vorig jaar.

Meest aangedragen reden daarvoor is de gestegen bierprijs van de afgelopen jaren. Onder andere in Breda, Zevenbergen en Oosterhout stijgt de prijs van een leutmunt met tien cent. In Bergen op Zoom is de zogeheten LeutNeutBon acht cent duurder dan vorig jaar. In Prinsenbeek blijft de munt met 2.25 euro gelijk aan vorig jaar. Ook de horeca in Geertruidenberg houdt de munt gelijk op 2.10 euro.

Fleut

In Etten-Leur is dit jaar de welbekende Fleut weer in ere hersteld. Vorig jaar werd de munt alleen verkocht in de Nieuwe Nobelaer voor 2.25 euro. Dit jaar doen de meeste kroegen weer mee en kost de plastic munt 2.20 euro. ,,‘Hoe zorg je dat je mensen in Etten-Leur houdt?’ Nou, door te werken met één munt die je overal kunt gebruiken’’, aldus initiatiefneemster Daisy Kerkhoffs van De Butler. Etten-Leur is de enige plaats waar het biertje goedkoper is geworden.

Breda blijft net als vorig jaar het duurste. Dit jaar kost de Leutpenning 2.50 euro. Joop van Bel, bestuurslid van de stichting Leutpenning verklaarde de prijsstijging eerder al tegen BN DeStem. ,,De horeca heeft met hogere kosten te maken dan vorig jaar was verwacht."

Goedkoop Steenbergen

Net als vorig jaar drink je het goedkoopste biertje in Steenbergen. Alhoewel de prijs daar ook omhoog is gegaan. Vorig jaar kreeg je voor 30 euro 16 bonnen, terwijl je dit jaar voor dezelfde prijs 15 bonnen krijgt. Omgerekend is dat een stijging van 13 cent. ,,We waren lange tijd de goedkoopste in dit deel van West-Brabant en ik denk dat we dat nog steeds zijn’’, stelt Rene de Koning van Stichting Karnaval Steenbergen.

In de meeste plaatsen in West-Brabant is er geen algemene leutmunt, maar hanteren de kroegen gewoon hun eigen consumptieprijzen. In een aantal dorpen spreken cafés onderling af dat hun eigen munten ook in andere kroegen mogen worden gebruikt.

Bekijk hieronder een overzicht van plaatsen waar een carnavalsmunt wordt uitgegeven en wat deze in dat geval kost.