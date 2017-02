Politiebaas Akerboom uit Boxtel: 'Boeven vangen hoeft niet per se op klassieke manier'

DEN BOSCH - Politie en justitie verliezen het monopolie op de misdaadbestrijding, zegt Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie. In één adem voegt hij eraan toe dat dat helemaal niet erg is. ,, Het helpt als je criminelen achter de tralies kunt zetten, maar we moeten er aan wennen dat je ze niet altijd op de klassieke manier hoeft te pakken."

Akerboom doelt daarbij op het sluiten van woningen door gemeenten of het afpakken van crimineel vermogen door de Belastingdienst. ,,Eén van de grootste crimefighters van het zuiden is de burgemeester van Tilburg, Peter Noordanus. Dat is interessant, toch? Dan hebben we het dus niet over straffen, maar over een zeer effectieve bestuurlijke sanctie als het sluiten van drugspanden", zegt Akerboom in een interview met het Brabants Dagblad.

Vorderingen

De in Boxtel wonende Akerboom was van 2003 tot 2009 korpschef van de toenmalige politieregio Brabant Noord. In maart vorig jaar volgde hij Gerard Bouman op als hoogste baas van de Nationale Politie. Over de aanpak van de Brabantse drugscriminaliteit zegt hij dat 'er goede vorderingen worden gemaakt'. ,,Ik geloof wel in de aanpak van de Brabantse taskforce. De kern is: we roken de criminelen uit en veroordelen ze tot de bedelstaf. Maar de capaciteit is beperkt. Er is meer nodig, maar ook hier ligt de bal bij het nieuwe kabinet.” Akerboom maakt zich zorgen over het gegeven dat veel politierechercheurs denken dat 'het dweilen met de kraan open is.' ,,Dat baart me zorgen, die frustratie."