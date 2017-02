Politie treft explosief aan in woning aan Bossche Robert Scottstraat; 4 woningen ontruimd

* UPDATE 23:18 UUR * DEN BOSCH - De politie heeft zondagavond bij een huiszoeking 'een verdacht voorwerp' aangetroffen in een woning aan de Robert Scottstraat in Den Bosch. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bleek het om een explosief te gaan. Vier woningen zijn op advies van de EOD ontruimd.

Een deskundige van de politie kwam ter plaatse, maar die vertrouwde het niet en schakelde de Explosieven Opruimingsdienst in. Medewerkers van de EOD kwamen ter plaatse, net als de brandweer, politie en ambulances. Het explosief wordt door de EOD weggehaald en op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Als het explosief uit het huis is, mogen omwonenden weer naar hun woningen. Zo'n twintig tot dertig mensen staan in de straat te kijken.

De huiszoeking werd gedaan in het kader van een lopend onderzoek, vertelt een politiewoordvoerder. In die zaak was al iemand aangehouden. Volgens een omstander nam de huiszoeking al enkele uren in beslag.