TILBURG - De bouw van een tijdelijk wooncomplex voor arbeidsmigranten in Tilburg-Noord is nog lang geen gelopen koers. De gemeente Tilburg kiest voor een procedure met alle toeters en bellen voordat er een besluit over valt.

'Polenmotel' in Tilburg-Noord heeft nog lange weg te gaan

