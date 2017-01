Philips werkt samen met PostNL om valincidenten bij ouderen te verkleinen

BEST - Philips en drie andere bedrijven starten samen in Best een kosteloze proef om te voorkomen dat ouderen vallen. Met een ongebruikelijke rol voor de postbezorger.

Ze fietst, zwemt en kookt nog altijd zelf. Gera Gallé (79) uit Best is nog een vieve dame, maar toch moet ze bekennen dat ze zich wel eens zorgen maakt. ,,Ik ben bang dat ik val. En dat het lang duurt voordat ze me vinden." Om te voorkomen dat ouderen zoals zij op straat of thuis vallen, start volgende maand in Best een nieuw project van Philips, PostNL, een zorgverzekeraar, een voedingsmiddelenbedrijf en het expertisecentrum VeiligheidNL.

Fataal

Met gezonde voeding, wat meer bewegen, sociale controle van de postbode én het in kaart brengen van hoe een oudere beweegt, moet het aantal valincidenten verkleinen. Want uit cijfers van het CBS blijkt dat een val van een oudere vaker fataal afloopt. In 2015 kwamen 3.000 65-plussers om het leven na een val, bijna 100.000 keer moest een oudere naar de Eerste Hulp.

Woensdag werd in Best een bijeenkomst gehouden waar 150 opgetrommelde ouderen werden voorgelicht over het project. Alle deelnemers aan de eerste proef van deze omvang in Nederland krijgen een apparaatje om hun nek. Het is een prototype van Philips waarin sensoren zitten. Die meten gedurende het project bijvoorbeeld hoe vlot het traplopen gaat en hoe snel iemand opstaat uit een stoel. De 65-plussers gaan ook tweemaal per week in een groepje sporten. En er is begeleiding van een voedingsdeskundige. Want, zo is de gedachte, om een val te voorkomen zijn stevige spieren nodig en eiwitrijk voedsel kan helpen om die goede conditie te behouden. Wie aan gewoon voedsel niet genoeg heeft, kan een voedingssupplement krijgen voorgeschreven dat wordt gesponsord door een voedingsmiddelengigant.

Postbode

Dan de rol van de postbode. Wat doet die precies? Bezorgers leveren het Philips-apparaatje bij de ouderen af en helpen ze ook tijdens het project. Zo houdt de bezorger regelmatig een oogje in het zeil bij deelnemer thuis. Tijdens de voorlichting woensdag in Best werd de vraag opgeworpen hoe zit met de veiligheid: is die postbezorger wel te vertrouwen? Volgens PostNL wordt alleen gebruik gemaakt van bezorgers die het ook echt graag willen en worden ze bovendien goed gescreend. Volgens het bedrijf wordt gezocht naar manieren om PostNL te vernieuwen en kan dit project helpen om nieuwe diensten te ontwikkelen.

De 79-jarige Gera Gallé wil graag meedoen met de proef die volgende maand van start gaat met 30 tot 60 deelnemers. Het project loopt tot eind juli.