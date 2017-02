Opnieuw voor 4400 liter aan drugsafval gedumpt in Hoenzadriel

HOENZADRIEL - Maar liefst 22 vaten van 200 liter met waarschijnlijk drugsafval zijn vrijdagmorgen aangetroffen aan de Veerwaardweg in Hoenzadriel. Niet aan de kant gegooid, maar keurig in het gelid op de weg gezet.

De Veerwaardweg is een doodlopende zijweg van de Hoenzadrielsedijk, op een steenworp afstand van rijksweg A2. Politie en brandweer werden vrijdagmorgen tegen elf uur ingeseind over de vondst.

In tegenstelling tot ander dumpingen van drugsafval bleek geen van de vaten te lekken, ze waren keurig op een rij gezet. Naast de 22 vaten van 22 liter, waarvan de inhoud nog onbekend is, werd ook een vijftal kleinere jerrycans met chemicaliën afgezet.

Hoenzadriel

In oktober vorig jaar werden op ongeveer dezelfde plek ook al vaten met drugsafval gedumpt. Toen ging het om ongeveer 1500 liter. De afgelopen maanden is regelmatig drugsafval gevonden in de Bommelerwaard. Onder meer in Velddriel, Hedel en Nederhemert.

Het dorpje Hoenzadriel kwam kortgeleden ook in het nieuws in verband met softdrugs: toen ging het om een ondergrondse hennepkwekerij en en later een -drogerij die werden aangetroffen.