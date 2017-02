Oom en neef tuigen man af en binden hem vast in eigen huis

DEN BOSCH - Doodsangsten moet de man in Sint Oedenrode hebben uitgestaan toen hij afgelopen zomer opeens een oom en een neef zijn huis binnendrongen. Ze bonden hem met veters vast, trokken een sloop over zijn hoofd, rolden hem in een tapijt en dreigden het huis in brand te steken. Extreem geweld, vindt het OM, dat gisteren in de rechtszaal negen en vier jaar cel eisten.

Het draait allemaal om geld. Het slachtoffer zou helpen bij de bouw van een woning in Suriname voor de oom, en kreeg daar twintig mille voor. Bij bezoek aan Suriname bleek dat er daar eigenlijk niks was gebeurd, waarop de oom zijn geld grotendeels terug wilde. De man gaf dat niet, waarop de oom (77) met een neef (59) in juni vorig jaar vanuit Amsterdam langskwam.

Volgens de man uit Rooi kreeg hij meteen na binnenkomst van de mannen een mes tegen zijn lip. Vanaf dat moment vielen er harde klappen. Zijn polsen en enkels werden samengebonden met zijn eigen veters, de neef sleurde hem de woonkamer in, deed een natte spons in zijn mond en dreigde vruchtensap in zijn neus te spuiten zodat hij zou stikken. Toen trok hij een sloop over zijn hoofd, wikkelde hem in een tapijt, zette een zware leunstoel op zijn hoofd en riep dat hij het huis in brand zou steken. Dat gebeurde niet, wel maakten de twee zich uit de voeten met huis- en autosleutels en waardepapieren die hij 'terug kon kopen'.

Officier Mart de Bruijn vond het weerzinwekkend: de man heeft doodsangsten uitgestaan. Afgetuigd en vastgebonden worden in je eigen huis met extreme bedreigingen, dat laat diepe sporen na.

De neef geeft delen van het verhaal toe - hij belde familie dat hij de man 'als een leguaan' had vastgebonden - maar het was allemaal minder heftig. De spons was bij voorbeeld om het bloed van de lip te stelpen. En die wond kwam niet door zijn mes, maar door een val.

Wat De Bruijn vooral steekt, is dat de 77-jarige oom zegt niets gezien te hebben. Dat kan niet, en zijn DNA zit op de veters die hij voor de neef uit de schoenen trok. Dat de neef zelf alle schuld op zich neemt, vindt De Bruijn van geen waarde: de oom is gewoon medepleger. Ondanks de hoge leeftijd verdient hij vier jaar cel. De neef, met een heftig strafblad waarop ook een dode staat, wil hij negen jaar achter tralies. Het raadslid eiste ruim dertig mille schadevergoeding, maar dat bracht De Bruijn terug tot vijf mille.