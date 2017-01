article

* UPDATE 07.52 UUR * TILBURG - De A58 is weer open, maar er staat nog 11 kilometer file in de richting Eindhoven ter hoogte van Moergestel. Door een ongeluk was de linkerrijstrook richting Eindhoven maandagochtend tijdelijk afgesloten. Ook was er een omleiding ingesteld, zo meldt de ANWB.

Ongeluk op A58 bij Moergestel; file richting Oirschot en Eindhoven

