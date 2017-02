Omstanders maken foto's slachtoffer zelfdoding Oss: Te triest voor woorden

OSS - Voor persfotograaf Charles Mallo is het helder: slachtoffers van verkeersongevallen zet hij niet op de foto en al helemaal niet van mensen die zichzelf van het leven hebben beroofd. Toen jongeren dat zondagavond in Oss wel deden en stoer hun 'buit' lieten zien aan een groepje leeftijdsgenoten, besloot hij zijn ergernis te delen via Twitter: 'Te triest voor woorden'. Volgens de politie in Oss komen dit soort praktijken steeds vaker voor.

Het begon zondagavond om 21.00 uur met een 112-melding: bij de spoorwegovergang aan de Molenweg in Oss zou een 'klein ongeval' zijn gebeurd. Persfotograaf Charles Mallo (61) besluit erheen te rijden, want mogelijk zou het een foto op kunnen leveren voor de websites van het Brabants Dagblad en Omroep Brabant.

Eenmaal ter plaatse blijkt het om zelfdoding te gaan, waarop Mallo beslist zijn camera helemaal niet te gebruiken. Want verkeersslachtoffers brengt hij nooit in beeld, al helemaal niet als het om een zelfverkozen dood gaat. ,,Ik maak ook nooit foto's van slachtoffers in wrakken van auto's, ik wacht altijd tot die weg zijn. De eerste, snelle foto's voor de websites maak ik altijd op afstand, dat zijn meestal overzichtsfoto's."



Als dan zondagavond toch enkele jongeren, volgens Mallo 18 of 19 jaar oud, terugkeren van het spoor en de foto's van de dode laten zien aan een groepje leeftijdsgenoten, wordt het de Ossenaar even teveel. 'Te triest voor woorden', twittert hij, 'Omstanders trots dat ze foto's hebben van het lichaam'.

Nette manier

De politie in Oss pikte de tweet vervolgens op en deelt hem via haar facebookpagina onder de kop 'Normen en waarden?'. ,,Wij vinden het triest dat we dit artikel moeten plaatsen. Maar kennelijk hebben sommige mensen niet het besef wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van een foto."

Want na ongevallen waarbij personen om het leven zijn gekomen zegt de politie deze zaken 'zo netjes mogelijk af te handelen en het slechte nieuws op een nette manier over te brengen'. ,,Wij kunnen ons niet voorstellen hoe nabestaanden zich zouden voelen als zij foto's van hun overleden dierbare op sociale media zien verschijnen."