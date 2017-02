OM eist 10 jaar en 8 maanden cel tegen Tilburgse webcamafperser Aydin C.

AMSTERDAM/TILBURG - Het Openbaar Ministerie (OM) wil Tilburger Aydin C. tien jaar en acht maanden achter de tralies hebben voor het afpersen van tientallen meisjes en mannen. Dat werd donderdag bekend tijdens de zevende zittingsdag in het proces tegen C., in de rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Behalve voor aanranding en verleiding via de webcam, wordt Aydin C. vervolgd voor het maken en verspreiden van kinderporno. C. zou naar verluidt zo'n 90 alter ego's hebben gebruikt. De officier van justitie was donderdag spijkerhard voor C. Ze beschreef de Tilburger als iemand die op een schokkende manier zijn eigen belang voorop stelde en levens kapot maakte. Eigenlijk vindt het OM de straf van tien jaar en acht maanden niet hoog genoeg. ,,Aydin C. stelde op schokkende manier steeds zijn belang voorop en maakte levens kapot. De eis doet nauwelijks recht aan de feiten, maar hoger kan niet."

Volgens het OM heeft C. zich schuldig gemaakt aan geraffineerd uitgevoerde manipulatie. Omdat hij niet heeft willen meewerken aan onderzoek naar zijn geestelijke vermogens door het Pieter Baan Centrum, wordt hij volledig verantwoordelijk gehouden voor zijn daden. Volgens de officier van justitie is het illusie dat C. zijn leven zal beteren. Daarom moet de samenleving zolang mogelijk tegen de Tilburger worden beschermd. Het OM verwijt C. verder arrogantie ten top. Hij stond tijdens de zittingen niet op voor de rechters en weigerde in te gaan op de meeste vragen.

Verleid

Uit de dossiers die eerder in de rechtbank werden besproken, komt steeds een vergelijkbaar beeld naar voren: de meisjes werden op chatsites of via sociale media benaderd en na verloop van tijd verleid om voor de webcam uit de kleren te gaan. Later werden de foto's gebruikt om ze te dwingen meer seksuele handelingen te verrichten. Deden ze dat niet, dan werd gedreigd de foto te verspreiden onder hun Facebook-vrienden. De homoseksuele mannen werden gedwongen tot betalingen.

Amanda Todd

Aydin C. wordt ook verdacht in de zaak-Amanda Todd, het Canadese meisje dat in 2012 zelfmoord pleegde nadat eerder een naaktfoto van haar was verspreid onder vrienden en klasgenoten. Canada wil C. daarvoor zelf berechten. Nederland heeft toestemming gegeven om hem uit te leveren, maar C.’s advocaat Robert Malewicz is tegen die beslissing in cassatie gegaan.

Pleidooi

Maandag gaat de zaak tegen C. verder met het pleidooi door zijn advocaat, Robert Malewicz. De Tilburger heeft tot nu toe steeds volgehouden onschuldig te zijn.

De uitspraak is op 16 maart. Het OM wil dat de rechtbank C. dwingt om daarbij aanwezig te zijn.