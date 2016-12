Oliebollentest: top- en flopbollen in West-Brabant

ROOSENDAAL - Naast de Roosendaalse bakker Leen Klootwijk (nummer 14) kent onze regio nog enkele oliebollentoppers, volgens de jury van de AD-oliebollentest. Een overzicht van de top- en flopbollen uit West-Brabant.

Nummer 3: Bakkerij Aad Klootwijk (in Dirk), eindcijfer 9,5

Het gaat hier om een nevenvesting. De bakker heeft meerdere filialen. De oliebollen zijn getest in Capelle aan den IJssel, maar de lekkernijen zijn ook te verkrijgen in Oudenbosch (Prof. Mulderslaan 11) en Bergen op Zoom (Noordgeest 14-18). Het juryrapport: Loon naar werken voor Bakkerij Aad Klootwijk. Bolletje waar je je vingers bij opeet. Bakkers Werner Lodewijk en Jan Verwijs staken vele uren in het vinden van de ultieme oliebol. Gelukt!

Prijs per stuk: €0,95

Aanbieding in: 10 voor 9,00

Gewicht (gram): 92,5

Vet in %: 15,1

Nummer 14: Bread and Coffee (Roselaarplein 11, Roosendaal), eindcijfer 8

De Roosendaalse bakker wil zijn geheim niet prijsgeven, maar één ding wil hij wel kwijt: Leen Klootwijk bakt zijn bollen met desem. "Ik wist dat ik een goede bol had, daarom heb ik aangegeven dat ze van het AD mochten langskomen om mijn oliebollen te testen. Zo'n hoge notering had ik niet verwacht", aldus Klootwijk. Het juryrapport: Een krokante korst is het halve werk en die is hier prima in orde. Sommigen vinden de oliebol aan de iets te droge kant. Ook de kwaliteit van de vulling wordt gewaardeerd. Houden zo!

Prijs per stuk: €1,00

Aanbieding in: 10 voor 8,50

Gewicht (gram): 103,1

Vet in %: 14,2

Nummer 26: Bakkerij van Dongen (Marktstraat 21, Made), eindcijfer 8

Kees van Dongen kan niet alleen worstenbroodjes maken, ook verkoopt hij een prima oliebol. Het juryrapport: Kees van Dongen, bekend om zijn wereldberoemde Brabantse worstenbroodje, wisselt qua oliebollenresultaat nog weleens. Dit jaar haalt hij een keurige bol uit de frituur.

Prijs per stuk: €0,95

Aanbieding in: 11 voor 10,00

Gewicht (gram): 106,3

Vet in %: 9,7

Nummer 44: Meesterbakker van Iersel (nevenvesting: Dr. Struyckenplein 1a, Breda), eindcijfer 7

Ook hier zijn de bollen niet getest in het filiaal in Breda, maar in Tilburg. Meesterbakker van Iersel heeft namelijk meerdere vestigingen. Het juryrapport: Een beetje een allemansvriend, deze oliebol. En op zich is daar niks mis mee. Niet iedereen kan de smaak van de olie waarderen. Maar er is ook de opmerking ‘lekker fris’.



Prijs per stuk: €1,00

Aanbieding in:10 voor 9,50

Gewicht (gram): 94,0

Vet in %: 13,3

Nummer 73: Oliebollenhut Tholen ( Welgelegen 2a, Tholen), eindcijfer 6,5

Oliebollenhut Tholen scoort een nipte voldoende. Het juryrapport: Het blijft een raadsel wat de Oliebollenhut heeft gedaan. Bijna iedereen klaagt over een niet te definiëren, nare bijsmaak. Ook te weinig luchtig. Een van de zwaardere bollen.

Prijs per stuk: €0,90

Aanbieding in: 10 voor 8,00

Gewicht (gram): 101,3

Vet in %: 13,1

Nummer 142: Gebakkraam Denies ( Dr. Struyckenplein, Breda), eindcijfer 3,5

De jury is over de oliebol van deze Bredase gebakkraam niet te spreken. Het juryrapport: De poging om de in de ogen van de verkoper te lage score van vorig jaar te verbeteren, slaagt niet. Erg donker gebakken. De smaak van de vanillesuiker is overheersend.

Prijs per stuk: €1,00

Aanbieding in: 11 voor 9,00

Gewicht (gram): 95,2

Vet in %: 6,2



Bekijk hier de volledige uitslag van de AD-oliebollentest. ​