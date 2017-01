NVWA moet beslissen wat moet gebeuren met vleesvoorraad Selten

OSS - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet binnen twaalf weken beslissen wat er verder moet gebeuren met het vlees van de failliete vleeshandelaar Willy Selten. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) maandag bekendgemaakt.

Het gaat om een grote hoeveelheid in 2013 in bewaring genomen rundvlees.



300 ton

Bij de vleesgroothandel van Selten in Oss werd in 2011 en 2012 ten minste 336.000 kilo paard verwerkt. Een deel van dat vlees was vermengd met rundvlees. In de administratie en boekhouding was dat niet opgenomen en de rechter veroordeelde hem daarom voor valsheid in geschrifte. De NVWA nam de vleesvoorraad in beslag in afwachting van vernietiging of een andere maatregel. Hier is tot op heden nog geen besluit over genomen. De curator spande daarom een procedure aan.



Binnen twaalf weken moet de NVWA laten weten wat er gaat gebeuren met het vlees.



