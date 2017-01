Nieuwe dartskast moet wereldwijde dartsrevolutie op gang brengen

ROSMALEN - De dartswereld gaat op z’n kop de komende jaren. Er komt een nieuwe bond die toernooien gaat organiseren met vele miljoenen aan geldprijzen. En dat geld komt niet van sponsors, maar dat gaat de bond zelf binnenhalen. Hoe? Via dartskasten die automatisch de puntentelling bijhouden met drie cameraatjes. Een technisch hoogstandje met verstrekkende gevolgen.

,,Iedereen met commercieel inzicht binnen de dartswereld was al jaren op zoek naar dit systeem, maar wij hebben het nu te pakken”, zegt Rosmalenaar Frank van Creij, die samen met een Taiwanees bedrijf achter het nieuwe concept zit en er wereldwijd octrooi op heeft. Hij vertelt zijn verhaal op de horeca-vakbeurs Horecava in de Amsterdamse RAI, waar deze week de eerste kasten te bewonderen zijn.



​Prijzenpot

Samengevat: gebruikers hoeven niet meer te tellen, maar moeten wel wat gaan betalen (40 cent per potje) om te darten in de horeca. De horecaondernemers (die huur betalen voor de kasten) en uiteraard Van Creij en co gaan geld verdienen aan de darters. En voor elke dartskast die wordt geplaatst, komt per maand 25 euro in een prijzenpot terecht die wordt uitgekeerd bij toernooien. Honderdduizend kasten wereldwijd? Da’s dan elke maand 2,5 mijoen euro aan prijzengeld. Een nieuw op te richten dartbond gaat dat allemaal in banen leiden.

Vermoedelijk kunnen de eerste dartskasten komende zomer in gebruik genomen in Nederland, Duitsland en Engeland. De rest van de wereld volgt direct daarna. Ook in Scandinavië, Oost-Europa, Zuid-Europa en Azië is de belangstelling voor het product volgens Van Creij al overweldigend.