Niederer klust het meest bij van alle bestuurders in West-Brabant

BREDA - Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal heeft van al zijn West-Brabantse collega’s de best renderende bijverdiensten. Als voorzitter van de Raad voor Commissarissen van Brabant Water heeft hij in 2015 ruim 10.000 euro bijverdiend. Als lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming kreeg de Roosendaalse burgervader dat jaar een kleine 6.500 euro bijgeschreven op zijn rekening.

Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws.

Alle bestuurders van de twintig gemeenten in het verspreidingsgebied van BN DeStem hebben diverse bijbanen. De aantallen variëren nogal. Zo telt het college van Baarle-Nassau welgeteld één bijbaan. In Moerdijk verdelen burgemeester en wethouders 97 nevenfuncties onder elkaar.

In driekwart van de gevallen leveren deze bijbanen niets op. Alleen de burgemeesters van Roosendaal, Bergen op Zoom, Waalwijk, Etten-Leur en Bergen op Zoom worden er financieel beter van. Naast Niederer valt ook zijn collega Frank Petter op. De burgemeester van Bergen op Zoom klust bij als voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid Noord-Brabant (inkomsten 1.067 euro) en als voorzitter van de Raad van Toezicht van onderwijsorganisatie VERUS. Dat heeft hem in 2015 5.294 euro opgeleverd.

Paul Depla in Breda heeft als penningmeester van de Doping Autoriteit Nederland 2.500 euro bijverdiend, terwijl burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot van Etten-Leur 4.200 euro kreeg voor haar werk als vicevoorzitter van de Raad voor de Financiële Verhoudingen.

Niet alle burgemeester verdienen hetzelfde. Dat heeft te maken met het aantal inwoners van hun gemeente. Zo verdient Niederer maandelijks 8.626 euro bruto. Depla, van het grotere Breda, valt in de categorie die elke maand 9.692 euro verdiend.

Wethouders hebben in bijna alle gevallen onbetaalde bijbanen. Uitzondering op deze regel is wethouder Judith Keijzers-Verschelling uit Waalwijk. Ze is lid van de Raad van Toezicht van een school in Son en Breugel. Dat levert de wethouder in 2015 een verdienste op van 1.500 euro. Overigens heeft burgemeester Nol Kleijngeld in die periode voor 2.000 euro bijgeklust met opdrachten op het gebied van geschiedenis en mediation.