Nekt Trump nu ook de West-Brabantse straaljagerdroom?

WOENSDRECHT - Problemen zat met Donald Trump, maar de kans is klein dat Woensdrecht het onderhoud van de F-35-straaljager kwijt raakt. Tijdens zijn campagne liet de kersverse president van de Verenigde Staten regelmatig weten dat hij het paradepaardje van Lockheed Martin veel te duur vindt en dat hij wil onderhandelen over de vraag of de productie niet goedkoper kan.

Deal

Deze week liet Trump weten dat hij een deal heeft gesloten met de vliegtuigbouwer, zodat de bouw van de volgende negentig te bouwen straaljagers 600 miljoen dollar goedkoper uitpakt. Bovendien wil Trump dat de werkgelegenheid terugkeert naar Amerika. De vraag is dan ook: lopen de onderhoudswerkzaamheden op de vliegbasis Woensdrecht gevaar?

Nee, niet echt, zegt Henk Akkermans, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en bovendien directeur van het Dutch Institute for World Class Maintenance in Breda.

Hij maakt zich om diverse redenen zorgen over alles wat Trump doet, maar dat er iets fout gaat met het motorenonderhoud, daar maakt de professor zich dan weer niet druk om.

Goedkoper

,,Dat de F-35 te duur is, was al langer bekend. Daar wilde het Congress in Washington toch al iets aan doen. De vraag is alleen: hoe maak je de F-35 goedkoper? Nou, door ons het onderhoud te laten doen. Wij zijn veel goedkoper dan Lockheed Martin of Northrop Grumman”, zegt Akkermans.

Ja, maar Trump roept America first. In principe moet alle werkgelegenheid terug naar de States, dus weg uit West-Brabant. Zo’n vaart gaat het niet lopen, verwacht Akkermans: ,,Het is of goedkoop in Nederland, of duur in de Verenigde Staten. Bovendien zijn er al contracten getekend en afspraken gemaakt. Dat gaat allemaal over zulke lange termijnen. De eerste F-35 komt in 2019 naar Nederland. Het onderhoud start in 2022. Dan zit Trump er allang niet meer.’’

Europeese luchtmachten

Daar komt bij dat de vliegtuigen op Woensdrecht van andere Europese luchtmachten zijn. Daar heeft Trump helemaal niets over te zeggen, constateert de Tilburgse hoogleraar.

De Brabantse provinciebestuurder Bert Pauli ziet zelfs voordelen. ,,Als de prijs van de F-35 omlaag gaat, maakt dat de aanschaf aantrekkelijker voor landen die daarover nog moeten beslissen. Zij kopen dan misschien eerder of meer vliegtuigen’’, zegt de economie-gedeputeerde. ,,Die toestellen moeten worden onderhouden. Dat kan meer werk opleveren voor Woensdrecht. Want daar zijn Defensie en bedrijfsleven gespecialiseerd in onderhoud van F35-motoren.’’

Voor de Nederlandse luchtmacht kan de prijsverlaging betekenen dat er meer F-35’s worden gekocht. Nu is het plan om voor 5,3 miljard euro 37 van deze toestellen aan te schaffen.