Moskeeën in Tilburg en Den Bosch treffen veiligheidsmaatregelen na aanslag Canada

TILBURG/DEN BOSCH/OSS - In navolging van moskeeën in de grote steden treffen ook gebedshuizen in Brabant extra veiligheidsmaatregelen na de aanslag in Canada.

De Turkse Süleymaniye-moskee in Tilburg heeft haar beveiliging flink opgeschroefd na het bloedbad in het Canadese Quebec. In details gaat voorzitter Yilmaz niet. ,,Maar ga er maar van uit dat er zeven dagen in de week, 24 uur per dag toezicht is". En ook de Tilburgse El-Feth moskee (Marokkaans) is druk met extra beveiliging. ,,We hebben sinds vorig jaar acht camera's in en rond de moskee hangen, maar na Quebec zijn we aan het kijken hoe we eventueel extra nachtvisie kunnen regelen", aldus Abdelkader Barkane.

Toezicht

In de Bossche moskee Arrahma zullen leden zelf de beveiliging voor hun rekening nemen. ,,We hebben overleg gepleegd met de politie en mede naar aanleiding daarvan gekozen voor toezicht tijdens de gebedsdiensten. Dat wordt vanaf maandagavond gedaan door onze leden'', aldus voorzitter Bagdad Majiti.

Niet bang

In Oss denkt de Ulu-moskee er niet over de deuren te sluiten. ,,Wij zijn gewoon zeven dagen per week open, 24 uur per dag, voor iedereen. De deuren sluiten is in Oss niet nodig. We zijn niet bang dat hier iets gebeurt'', zegt Orhan Gür, voorzitter van de Osse moskee. Ook in Veghel ziet de Selimiye-moskee geen aanleiding acuut maatregelen te nemen.