Moeder Canadees meisje Todd wil naar Tilburg voor rechtszaak tegen verdachte afperser dochter

TILBURG - De moeder van Amanda Todd wil via crowdfunding geld inzamelen om naar Nederland te komen voor de rechtszaak tegen Aydin C., de 38-jarige Tilburger die ervan wordt verdacht een naaktfoto van de 15-jarige Canadese te hebben verspreid. Het meisje pleegde vlak daarna zelfmoord.

De heeft Carol Todd, de moeder van het overleden meisje, bekend gemaakt via Facebook. Aydin C. wordt in Canada verdacht van afpersing, kinderen lokken via internet, bedreiging of stalking en bezit van kinderporno met als doel die te verspreiden. In Nederland staat hij terecht voor aanranding en afpersing van nog eens 39 meisjes via de webcam. Canada wil hem echter apart berechten voor de zaak-Todd.



Wereldberoemd filmpje

Het dramatische YouTubefilmpje van Amanda Todd, waarin ze met flashcards vertelt over hoe erg ze wordt gepest, is wereldberoemd. Een maand nadat ze het had geüpload, maakte de bijna 16-jarige tiener een eind aan haar leven. Radeloos, na 3,5 jaar lang te zijn gestalkt, bedreigd en gepest met steeds diezelfde foto's van haar ontblote bovenlijf die ze ooit had prijsgegeven aan 'een jongen' die later Aydin C. (38) uit Tilburg bleek.



Het filmpje is nog steeds te zien op internet. ,,37 miljoen keer bekeken inmiddels'', zei Carol Todd, Amanda's moeder gisteren. Ze heeft er geen moeite mee. Sinds de dood van haar dochter koos Carol, van beroep lerares, ervoor 'Amanda's erfenis' te verspreiden. ,Amanda's verhaal kan andere mensen helpen'.

Wanneer de actie van de moeder van Amanda Todd van start gaat, is niet bekend.