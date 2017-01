Militair doodde echtgenote Dollie Hanssen in Kaatsheuvel: 15 jaar cel geëist

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie heeft maandag tijdens de rechtszaak over de dood van Dollie Hanssen vijftien jaar celstraf geëist tegen echtgenoot Robert B. Zijn advocaat bepleitte echter een celstraf van niet meer dan negen jaar. De verdachte verklaarde ,,enorm spijt" te hebben van het doden van zijn vrouw op 16 maart vorig jaar.

De 43-jarige vrouw werd in de vroege ochtend van 16 maart 2016 dood aangetroffen in haar woning in Kaatsheuvel. Haar man had zelf de politie gebeld en werd ter plaatse aangehouden. Hij bracht Dollie om het leven door haar met een hamer op haar hoofd te slaan en met een mes in haar keel te steken of snijden. Dat werd duidelijk bij aanvang van de zaak. Verdachte wordt moord danwel doodslag ten laste gelegd.

Geldproblemen vormden een belangrijke oorzaak voor het stuklopen van het huwelijk, zo bleek tijdens de behandeling van de rechtszaak. Dollie zou tegen de afspraken met haar echtgenoot in veel te veel geld uitgeven. Duizenden euro's zouden zijn opgegaan aan onder meer schoenen en juwelen. Hij probeerde de financiële problemen op te lossen door bijbaantjes te nemen en onder meer zijn muziekcollectie te verkopen. De avond voor haar dood kwam Robert erachter dat Dollie toch bleef uitgeven.

'Kortsluiting'

Robert B., een sport- en schietinstructeur bij Defensie, bekende al eerder dat hij Hanssen heeft gedood. De advocaat van de militair sprak eerder van 'kortsluiting in zijn hoofd'. B. verleende volledige medewerking aan het onderzoek. B. en Hanssen hadden samen drie kinderen.

Volgens de officier van justitie is duidelijk sprake van moord, aangezien er tussendoor genoeg momenten voor bezinning waren geweest. Ook had B. wel de tijd genomen naar de keuken te lopen voor een extra mes. ,,De verdachte kan in detail vertellen wat er is gebeurd. Dat lijkt niet op het handelen in een waas".

Volgens raadsman Pieter van der Kruis handelde verdachte wel degelijk in een opwelling. ,,Deze rationele man had zijn kinderen dit anders nooit aangedaan." Hij vroeg de rechter daarom de verdachte vrij te spreken van moord en pleitte voor een celstraf van negen jaar.

In zijn laatste woord noemde B. iedereen die hij pijn heeft gedaan met zijn daad; zijn kinderen, familieleden, collega's. ,,Het spijt mij enorm".

De rechter doet over twee weken uitspraak.

